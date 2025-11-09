Médiévales de Sagonne Sagonne

Médiévales de Sagonne

Château Sagonne Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Un marché médiéval se déroule pendant les 2 jours. Au programme de nombreuses animations, des campements médiévaux, des joutes équestres, des tournois de chevalerie, un spectacle de feu le samedi soir, tavernes et restauration sur place

Pendant tout un week-end le site du château de Sagonne se trouve transporté dans le temps médiéval. C’est l’occasion unique dans l’année de voir et de visiter le château autrement. Au programme Artisanat et marché médiéval, joutes équestres, tournoi de chevalerie, combats, camps médiévaux, danse et troubadours, spectacle de feu le samedi soir, tir à l’arc, jeux et animations pour enfants, tavernes et restauration sur place. .

Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27

English :

A medieval market takes place over the 2 days. On the program: lots of entertainment, medieval encampments, equestrian jousting, chivalry tournaments, a fire show on Saturday evening, taverns and on-site catering

German :

An beiden Tagen findet ein mittelalterlicher Markt statt. Auf dem Programm stehen: zahlreiche Animationen, mittelalterliche Lager, Reiterspiele, Ritterturniere, eine Feuershow am Samstagabend, Tavernen und Verpflegung vor Ort

Italiano :

Durante i due giorni si svolge un mercato medievale. In programma: tanti intrattenimenti, accampamenti medievali, giostre a cavallo, tornei cavallereschi, uno spettacolo di fuoco il sabato sera, taverne e ristorazione in loco

Espanol :

Durante los dos días se celebra un mercado medieval. En el programa: numerosas animaciones, campamentos medievales, justas a caballo, torneos de caballería, espectáculo de fuego el sábado por la noche, tabernas y restauración in situ

