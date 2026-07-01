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AGENDA · La Forêt-Fouesnant

Médiévales du Stang, La Forêt Fouesnant, La Forêt-Fouesnant

samedi 4 juillet 2026 · La Forêt Fouesnant · La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
La Forêt Fouesnant
Adresse
La forêt fouesnant
Ville
29940 La Forêt-Fouesnant
Département
Finistère

Médiévales du Stang 4 et 5 juillet La Forêt Fouesnant Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Les Médiévales du Stang reviennent les 4 et 5 juillet, de midi à 18h, pour un week-end placé sous le signe de l’histoire, de la fête et de la découverte !

Plongez dans l’ambiance du Moyen Âge à travers un programme riche en animations pour toute la famille : spectacles de béhourd et de joutes équestres, danses bretonnes et médiévales, prestations de bagad, démonstrations d’instruments de musique anciens et bien d’autres surprises tout au long de la journée.

Flânez également au cœur du marché médiéval, profitez de la buvette et laissez les plus jeunes s’amuser grâce aux nombreuses activités spécialement prévues pour les enfants.

Un rendez-vous convivial et festif à ne pas manquer !

https://www.facebook.com/events/4460165474219492/

La Forêt Fouesnant La forêt fouesnant La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/4460165474219492/ »}] https://www.facebook.com/events/4460165474219492/ AVEN
Les Médiévales du Stang reviennent les 4 et 5 juillet, de midi à 18h, pour un week-end placé sous le signe de l’histoire, de la fête et de la découver

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