Méditation estivale : méditer avec le son, El Capitan, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Méditation estivale : méditer avec le son Jeudi 27 août, 18h00 El Capitan Orne

Prix libre et conscient – prévoir l’adhésion de 5€ à l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

El Capitan 45 le Vieux Lavoir, les Tourailles, Athis Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Les Tourailles Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@yogavenir.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.50.28.08.33 »}, {« type »: « link », « value »: « https://elcapitan.fr/le-dimanche-2-dimanche-23-et-jeudi-27-aout-3-seances-de-meditation-estivale/ »}]

Laissez-vous porter par les sons lors de cette méditation guidée. Une pratique accessible à tous pour développer l’écoute, apaiser le mental et cultiver la présence.