Méditer au MAH : La palette des émotions, Musée d’art et d’histoire, Genève

Méditer au MAH : La palette des émotions Mercredi 1 juillet, 09h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T09:00:00+02:00 – 2026-07-01T10:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T09:00:00+02:00 – 2026-07-01T10:00:00+02:00

Dans une salle du musée riche en contrastes, nous explorerons la palette des émotions, que la pleine conscience nous invite à observer, que l’expérience soit de prime abord considérée comme agréable, avec risque d’attachement, ou désagréable, déclenchant nos mécanismes d’évitement… qu’il s’agira de simplement observer : tout un art!

À deux voix avec Erwan Tréguer, instructeur en Mindfulness et Murielle Brunschwig, médiatrice culturelle

La séance a lieu dans l’exposition. Il n’y a pas de matériel à prévoir.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Bien-être au MAH

DR