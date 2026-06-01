60ème anniversaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), Quai Wilson, Genève

60ème anniversaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 1 – 31 juillet Quai Wilson

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T06:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T06:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:30:00+02:00

À travers des dessins et des textes, les trente panneaux exposés sur le Quai Wilson illustrent les articles ainsi que l’importance des droits civils et politiques.

Quai Wilson Quai Wilson Genève 1201 Les Pâquis Genève

Exposition sur le Quai Wilson – 60ème anniversaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)