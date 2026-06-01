Pilates face aux œuvres : Une respiration en milieu de journée, Musée d’art et d’histoire, Genève

Pilates face aux œuvres : Une respiration en milieu de journée Mardi 30 juin, 12h30 Musée d’art et d’histoire

CHF 30.- (matériel compris), sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T12:30:00+02:00 – 2026-06-30T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T12:30:00+02:00 – 2026-06-30T13:30:00+02:00

Prenez du temps pour vous en pratiquant le Pilates! Chaque séance s’inspire d’une œuvre du musée pour bouger, respirer et se recentrer. Réservations: info@wellnessonlygeneva.ch ou whatsapp +41 78 712 04 63 (tenue confortable recommandée, matériel fourni)

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Bien-être au MAH

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