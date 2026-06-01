Allianz Cinéma, Autre lieu, Genève
Allianz Cinéma, Autre lieu, Genève lundi 29 juin 2026.
Allianz Cinéma 29 juin – 24 août Autre lieu
Dès CHF 12.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T19:30:00+02:00 – 2026-06-29T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-24T19:30:00+02:00 – 2026-08-24T23:30:00+02:00
Allianz Cinéma
Cinéma en plein air, Restaurant au bord de l’eau, Terrasses suspendues. Allianz Cinema, au Port-Noir, à côté de Genève plage. Avec ou sans billet de cinéma venez profiter dès 18h ce lieu éphémère et incontournable de Genève
Restauration
Entre l’élégant restaurant éphémère, la terrasse lounge VIP et le snack, idéal pour les petits creux, «Les Terrasses du Port» vous proposent tous les soirs dès 18h cocktails, snacking et cuisine bistronomique. Notre équipe vous accueille avec grand plaisir pour une soirée romantique ou festive les pieds dans l’eau!
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://geneve.allianzcinema.ch/fr/programmation »}]
Allianz Cinéma Genève s’installe chaque année sur la mythique place du Port-Noir entre la plage des Eaux-Vives et Genève Plage, pour 8 semaines de soirées inoubliables au bord du lac Léman.
PPR Media Relations AG
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