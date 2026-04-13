«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : rencontrer Wambi le chasseur d’antilopes, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève

«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : rencontrer Wambi le chasseur d’antilopes Mardi 30 juin, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG)

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T15:00:00+02:00 – 2026-06-30T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-30T15:00:00+02:00 – 2026-06-30T15:45:00+02:00

Dans le cadre du programme «Partir en livres» dont la thématique pour cet été est « Nos petits et grands héros », venez découvrir comment Wambi le chasseur d’antilopes fabrique un instrument de musique qui lui permettra de retrouver sa mère et ses soeurs disparues.

Après avoir observé la harpe arquée de l’exposition permanente, nous écouterons l’histoire de Wambi et le son de la harpe.

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@geneve.ch. en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le mardi 30 juin à 15h. Gratuit, sur inscription

© MEG, Johnathan Watts