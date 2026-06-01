Arooj Aftab, Scène Ella Fitzgerald, Genève

Arooj Aftab Lundi 29 juin, 21h00 Scène Ella Fitzgerald

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T21:00:00+02:00 – 2026-06-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-29T21:00:00+02:00 – 2026-06-29T22:30:00+02:00

Arooj Aftab s’impose comme l’une des voix les plus singulières de la scène musicale actuelle. Mêlant jazz, minimalisme, traditions sud-asiatiques et avant-pop, la chanteuse et compositrice est révélée au grand public avec son album Vulture Prince, qui lui vaut un Grammy Award et une place dans la playlist estivale de Barack Obama en 2021. Depuis, elle cumule les distinctions prestigieuses, se produit sur les plus grandes scènes internationales et collabore avec des ensembles de renom, affirmant une œuvre à la fois intime, audacieuse et profondément habitée

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