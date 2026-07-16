MEDITERRANEE : Ateliers culinaires, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

MEDITERRANEE : Ateliers culinaires Samedi 3 octobre, 15h30, 17h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Nuits des Bibliothèques spéciales « Méditerranée », deux ateliers vous feront découvrir la cuisine méditéranéenne. Avec l’aide de Véronique Bourfe-Rivière, passionnée de nature et de cuisine, vous apprendrez à préparer de bons petis plats méditérranéens.

Et après la cuisine, place à la dégustation des plats préparés lors d’un apéro participatif en fin de journée.

NB : Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.14.59.28 »}]

Un atelier pratique pour cuisiner ensuite à la maison de bons plats méditerranéens

© Léna Didier/ se-nourrir.fr