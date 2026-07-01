Le régime méditerranéen, c’est quoi ?, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

Le régime méditerranéen, c’est quoi ? Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Dans le cadre des Nuits des Biliothèques – Spéciale Méditerranée, nous vous invitons à des échanges captivants dédiés à l’un des modes d’alimentation les plus réputés pour ses bienfaits sur la santé et le bien-être.

Animée par Magali Onof, diététicienne nutritionniste à Wervicq-Sud et Comines, cette rencontre vous propose de découvrir les principes du régime méditerranéen, ses origines, ses richesse culturelles ainsi que ses effets reconnus sur la prévention des maladies et la longévité. Vous explorerez une alimentation à la fois simple, savoureuse et équilibrée.

Rejoignez-nous pour ce moment d’échange et de découverte placé sous le signe de la convivialité et du partage.

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France

Tout savoir sur les bienfaits de la cuisine méditerranéenne cuisine régime méditerranéen

© Magali Onof