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MEDITERRANEE MON AMOUR, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud

MEDITERRANEE MON AMOUR, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud
Adresse
Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud
Ville
59117 Wervicq-Sud
Département
Nord
Tarif
entrée libre

MEDITERRANEE MON AMOUR 2 – 31 octobre Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

Dans la cadre des Nuits de Bilbliothèques -Spéciales MEDITERRANEE, les membres de la Section d’Art Photographique de Wervicq-Sud (SAPWS), très souvent primés lors des concours photos, vous dévoilent leurs plus belles photos de ce bassin méditerranéen.

A découvrir tout le mois d’octobre.

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France
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