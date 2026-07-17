MEDITERRANEE MON AMOUR, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

MEDITERRANEE MON AMOUR 2 – 31 octobre Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

Dans la cadre des Nuits de Bilbliothèques -Spéciales MEDITERRANEE, les membres de la Section d’Art Photographique de Wervicq-Sud (SAPWS), très souvent primés lors des concours photos, vous dévoilent leurs plus belles photos de ce bassin méditerranéen.

A découvrir tout le mois d’octobre.

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France

(Re)découvrez la Méditerranée sous un nouvel angle

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