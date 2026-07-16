AGENDA · Wervicq-Sud
NUITS DES BIBLIOTHEQUES : Jeux de société, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud
Informations pratiques
NUITS DES BIBLIOTHEQUES : Jeux de société Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
A l’occasion des nuits des bibliothèquet spéciales « Méditerranée », les animateurs bénévoles seront heureux de partager leur passion pour les jeux de société.
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France
Jeux de société à découvrir ou redécouvrir
Médiathèque de Wervicq-Sud