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NUITS DES BIBLIOTHEQUES : Jeux de société, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud

NUITS DES BIBLIOTHEQUES : Jeux de société, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud
Adresse
12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud
Ville
59117 Wervicq-Sud
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

NUITS DES BIBLIOTHEQUES : Jeux de société Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

A l’occasion des nuits des bibliothèquet spéciales « Méditerranée », les animateurs bénévoles seront heureux de partager leur passion pour les jeux de société.

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France
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