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ATELIER LAVANDE, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud

ATELIER LAVANDE, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud
Adresse
Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud
Ville
59117 Wervicq-Sud
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

ATELIER LAVANDE Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Nuits des Bibliothèque spéciales MEDITERRANEE, Flore de l’asociation « La boîte à couture » vous guidera dans la confection de sachets de lavande.
Atelier gratuit sur inscription

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 59 28 »}]
Petit souvenir du sud…

© Hans de Pixabay

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