ATELIER LAVANDE, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud
Informations pratiques
ATELIER LAVANDE Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Nuits des Bibliothèque spéciales MEDITERRANEE, Flore de l’asociation « La boîte à couture » vous guidera dans la confection de sachets de lavande.
Atelier gratuit sur inscription
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 59 28 »}]
Petit souvenir du sud…
© Hans de Pixabay
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