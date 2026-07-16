ATELIER LAVANDE, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

ATELIER LAVANDE Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Nuits des Bibliothèque spéciales MEDITERRANEE, Flore de l’asociation « La boîte à couture » vous guidera dans la confection de sachets de lavande.

Atelier gratuit sur inscription

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 59 28 »}]

Petit souvenir du sud…

© Hans de Pixabay