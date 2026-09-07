Méditez en Méditerranée, Médiathèque des Etreindelles, Quesnoy-sur-Deûle

Informations pratiques

Méditez en Méditerranée Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque des Etreindelles Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques sur le thème de la Méditerranée, la médiathèque vous invite à un moment de détente, à votre rythme. En famille, venez admirer les projections de fonds marins et profiter d’un temps calme, bercés par les sons méditerranéens.

Médiathèque des Etreindelles 79 allée des Étreindelles, 59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France

Nuits des bibliothèques 2026 mer poissons

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