Meeple Fest Festival de jeux de société Salle des fêtes André Vallé Les Petites-Loges
Meeple Fest Festival de jeux de société Salle des fêtes André Vallé Les Petites-Loges samedi 6 juin 2026.
Les Petites-Loges
Meeple Fest Festival de jeux de société
Salle des fêtes André Vallé 12 Rue de Trepail Les Petites-Loges Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Bienvenue au Meeple’Fest Festival de L’Éloges dés Jeux ! à 20 min de Reims, Châlons et Épernay
Préparez vos neurones, vos zygomatiques et votre mauvaise foi légendaire le Meeple’Fest débarque pour un week-end placé sous le signe du fun, du partage… et des règles qu’on relit trois fois sans jamais être d’accord.
Organisé par l’association L’Éloges dés Jeux, ce festival est l’endroit parfait pour
> découvrir de nouveaux jeux (et dire “ah mais c’est simple en fait” après 20 minutes d’explication),
> rejouer aux classiques (et perdre avec dignité… ou pas),
> rencontrer d’autres humains qui comprennent qu’un cube en bois peut être une source de bonheur.
Que vous soyez joueur du dimanche, stratège redoutable ou juste venu pour la buvette (on ne juge pas), vous êtes au bon endroit !
Le Meeple’Fest, c’est
>> des jeux
>> des rires
>> des rencontres
>> une tombola pleine de suspense
>> un concours de Skyjo où tout peut basculer
et des stands qui donnent envie de repartir les bras chargés…
Alors venez nombreux… et préparez-vous à dire
“Allez, encore une dernière partie !”
À très vite autour d’une table !
Parking gratuit à proximité.
Buvette sur place boissons, snacks, sandwichs.
Espace pique-nique disponible pour les aventuriers du sandwich maison.
Salle accessible PMR.
Toilettes sur place. .
Salle des fêtes André Vallé 12 Rue de Trepail Les Petites-Loges 51400 Marne Grand Est
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English : Meeple Fest Festival de jeux de société
L’événement Meeple Fest Festival de jeux de société Les Petites-Loges a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne