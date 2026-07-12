Informations pratiques

Le Barcarès

MEETING AÉRIEN

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Show aérien avec le Rafale Solo Display et l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air.

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Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

Show featuring the Rafale Solo Display and the French Air Force Aerobatics Team.

L’événement MEETING AÉRIEN Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DE PORT BARCARES