AGENDA · Le Barcarès
MEETING AÉRIEN Le Barcarès
mercredi 15 juillet 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
MEETING AÉRIEN
Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Show aérien avec le Rafale Solo Display et l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air.
.
Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show featuring the Rafale Solo Display and the French Air Force Aerobatics Team.
L’événement MEETING AÉRIEN Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DE PORT BARCARES
À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL LES DEFERLANTES – PASS DIMANCHE – PASS 1 JOUR – DIMANCHE JARDINS DU LYDIA Le Barcares 12 juillet 2026
- FESTIVAL LES DEFERLANTES – PASS LUNDI – PASS 1 JOUR – LUNDI JARDINS DU LYDIA Le Barcares 13 juillet 2026
- GRAND ORCHESTRE Le Barcarès 13 juillet 2026
- DJ DYLAN Le Barcarès 16 juillet 2026
- DJ ANGELO & SAXO SEB Le Barcarès 17 juillet 2026