Savenay

Meeting de Pentalancer

Route du Lac Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’UAC Savenay organise un meeting de pentalancer les 8 et 9 mai. Le Pentalancer est une épreuve d’athlétisme, majoritairement orientée pour les Masters (athlètes à partir de 35 ans). Elle fait partie de la famille des Epreuves Combinées, au même titre que le Décathlon, l’Heptathlon et le Pentathlon, mais celle-ci ne comporte que des lancers.

Cette épreuve est donc constituée des 4 lancers “classiques” connus en athlétisme

– le lancer de marteau,

– le lancer de poids,

– le lancer de disque,

– le lancer de javelot.

À cela s’ajoute une cinquième épreuve afin d’entrer dans la catégorie des Épreuves Combinées

– le lancer de marteau lourd.

Pour limiter la durée de la compétition, le meeting a été réparti sur deux journées

Le vendredi 8 sera spécialement dédié aux masters. Cette compétition est ouverte à tous les athlètes masters femmes et hommes quel que soit leur niveau et catégorie.

Le samedi 9 aura lieu le meeting des catégories cadet à senior

Pensez à prévoir de la monnaie pour la restauration. .

Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 24 83 53 presidence.uacs@gmail.com

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English :

L’événement Meeting de Pentalancer Savenay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay