Meeting de Pentalancer Savenay
Meeting de Pentalancer Savenay vendredi 8 mai 2026.
Savenay
Meeting de Pentalancer
Route du Lac Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’UAC Savenay organise un meeting de pentalancer les 8 et 9 mai. Le Pentalancer est une épreuve d’athlétisme, majoritairement orientée pour les Masters (athlètes à partir de 35 ans). Elle fait partie de la famille des Epreuves Combinées, au même titre que le Décathlon, l’Heptathlon et le Pentathlon, mais celle-ci ne comporte que des lancers.
Cette épreuve est donc constituée des 4 lancers “classiques” connus en athlétisme
– le lancer de marteau,
– le lancer de poids,
– le lancer de disque,
– le lancer de javelot.
À cela s’ajoute une cinquième épreuve afin d’entrer dans la catégorie des Épreuves Combinées
– le lancer de marteau lourd.
Pour limiter la durée de la compétition, le meeting a été réparti sur deux journées
Le vendredi 8 sera spécialement dédié aux masters. Cette compétition est ouverte à tous les athlètes masters femmes et hommes quel que soit leur niveau et catégorie.
Le samedi 9 aura lieu le meeting des catégories cadet à senior
Pensez à prévoir de la monnaie pour la restauration. .
Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 24 83 53 presidence.uacs@gmail.com
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English :
L’événement Meeting de Pentalancer Savenay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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