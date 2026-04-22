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Meeting de Pentalancer Savenay

Meeting de Pentalancer Savenay vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Route du Lac

Ville : 44260 Savenay

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Savenay

Meeting de Pentalancer

Route du Lac Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :
2026-05-08

L’UAC Savenay organise un meeting de pentalancer les 8 et 9 mai. Le Pentalancer est une épreuve d’athlétisme, majoritairement orientée pour les Masters (athlètes à partir de 35 ans). Elle fait partie de la famille des Epreuves Combinées, au même titre que le Décathlon, l’Heptathlon et le Pentathlon, mais celle-ci ne comporte que des lancers.

Cette épreuve est donc constituée des 4 lancers “classiques” connus en athlétisme
– le lancer de marteau,
– le lancer de poids,
– le lancer de disque,
– le lancer de javelot.

À cela s’ajoute une cinquième épreuve afin d’entrer dans la catégorie des Épreuves Combinées
– le lancer de marteau lourd.

Pour limiter la durée de la compétition, le meeting a été réparti sur deux journées

Le vendredi 8 sera spécialement dédié aux masters. Cette compétition est ouverte à tous les athlètes masters femmes et hommes quel que soit leur niveau et catégorie.

Le samedi 9 aura lieu le meeting des catégories cadet à senior

Pensez à prévoir de la monnaie pour la restauration.   .

Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 24 83 53  presidence.uacs@gmail.com

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English :

L’événement Meeting de Pentalancer Savenay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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