Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne
Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne samedi 22 août 2026.
Bayonne
Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition
Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Baptêmes en Ferrari.
Manifestation caritative organisée par le Lions club de Bayonne, œuvrer pour les enfants en faveur des enfants malades, handicapés et ou défavorisés. .
Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 49 14 22 corinnelionsclubbayonne@hotmail.com
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English : Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition
L’événement Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne
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