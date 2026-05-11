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Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne

Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne

Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne samedi 22 août 2026.

Adresse : Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition

Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Baptêmes en Ferrari.
Manifestation caritative organisée par le Lions club de Bayonne, œuvrer pour les enfants en faveur des enfants malades, handicapés et ou défavorisés.   .

Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 49 14 22  corinnelionsclubbayonne@hotmail.com

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English : Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition

L’événement Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne

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