MEG X ADEM | L’Enveillée : performance de théâtre et chant autour de la mort et de ses rites, MEG, Genève

MEG X ADEM | L’Enveillée : performance de théâtre et chant autour de la mort et de ses rites Vendredi 26 juin, 19h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

MEG X ADEM

L’ENVEILLÉE

Une performance théâtrale et chantée qui interroge la mort et ses rites

Lors d’une résidence au MEG en décembre 2023, l’équipe artistique du projet L’Enveillée s’est immergée dans les AIMP (Archives Internationales de Musique Populaire) à l’écoute de chants du monde entier dédiés aux rites funéraires. En juin 2026, elle revient présenter le spectacle né, entre autres, de ces recherches.

Sur un sol de draps bruts, quatre voix s’élèvent, dans leur souffle, dans leur nudité. Pas de musique enregistrée, pas d’artifice : le chant vient du corps, de la mémoire, de la présence. L’Enveillée est une performance à la lisière du sacré, nourrie d’une méditation profonde sur la mort et ses rites, sur la fonction du chant et de la voix humaine. À travers une partition vibrante, elle interroge notre rapport à la disparition : que reste-t-il quand le souffle s’éteint ? Que transmet-on en chantant aux côtés des morts ? Loin du pathos, ce théâtre-poème cherche l’essence du rite : consoler, relier, transformer. Une traversée sensorielle et intime, du cri à l’apaisement, des pleurs au redressement, où le public est convié à veiller – aussi – sa propre humanité.

La représentation sera suivie d’un échange entre Juliette Kempf, metteuse en scène, Fiorenza Gamba, socio-anthropologue à l’Université de Genève et membre du CIEM (Centre International des Études sur la Mort) et Victor Randrianary, anthropologue et musicologue spécialiste des îles de l’océan Indien.

Conception, écriture, mise en scène : Juliette Kempf

Interprétation : Roxane Palazzotto, Sylvain Manet, Victor Parente, Carole Verhaeghe Préparation vocale : Sylvain Manet

Lumières : Isabelle Ardouin

Costumes : Pauline Bourguignon

Céramiques : Nicolas Barbera

Diffusion : Maria-Sophie Boizard

Production : Le Désert en Ville

Free admission, but booking is required at: juliette.jamey@adem.ch

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « email », « value »: « juliette.jamey@adem.ch »}] [{« link »: « mailto:juliette.jamey@adem.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Performance théâtrale et chantée qui interroge la mort et ses rites, par la compagnie Le Désert en Ville. Durée : 90min, suivi d’un échange avec les artistes. Auditorium du MEG, le 26 juin à 19h.

© Bastien Capela