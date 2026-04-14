MEG X Konnekt | Performance de freddie Murphy & Chiara Lee autour des archives sonores du MEG, MEG, Genève

MEG X Konnekt | Performance de freddie Murphy & Chiara Lee autour des archives sonores du MEG Vendredi 24 avril, 17h30 MEG

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T17:30:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T17:30:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00

Le MEG, sur une proposition de Konnekt, a le plaisir d’accueillir en résidence les artistes sonores et commissaires indépendants Chiara Lee et freddie Murphy, basés à Turin (Italie). Leur démarche interroge la manière dont le son agit sur nos perceptions, nos souvenirs et nos émotions, en mettant en relation l’écoute et la mémoire.

Durant leur résidence, les artistes ont mené une recherche autour des voix, des rythmes et textures issues d’enregistrements de toutes provenance, en s’intéressant particulièrement aux expressions vocales du deuil et de la lamentation.

Ce travail donne lieu à une restitution publique, le vendredi 24 avril à 17h30 dans le Foyer du MEG.

Sous le nom de Father Murphy, le duo a performé sur les scènes internationales les plus reconnues, notamment à la Biennale de Venise, au Dark Mofo Festival (Australie) et au Le Guess Who? Festival (Pays-Bas). Leurs compositions ont accompagné des films présentés dans des festivals tels que Locarno, Karlovy Vary et le MoMA – New Directors/New Films (États-Unis).

En tant que curateurs, ils ont collaboré avec des institutions comme le MADRE Museum (Naples), la Fondazione Merz (Turin) et, depuis 2022, ils conçoivent le programme musical et performatif du Museum of Asian Art (MAO) à Turin.

Leurs installations sonores récentes ont été présentées à la GAM – Galleria d’Arte Moderna (Turin), au NOASS Center (Riga) et au Kentway Museum (Royaume-Uni).

Cette résidence s’inscrit dans la continuité du projet « Archives sonores et création », initié il y a quelques années au MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Performance des artistes sonores et commissaires indépendants freddie Murphy et Chiara Lee, à l’issue d’une résidence d’écoute des archives sonores du MEG. Vendredi 24.04 à 17h30, dans le Foyer (-1)

DR