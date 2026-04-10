Mega loto du Tennis club de Châtillon-sur-Thouet Salle des fêtes Châtillon-sur-Thouet
Mega loto du Tennis club de Châtillon-sur-Thouet Salle des fêtes Châtillon-sur-Thouet dimanche 26 avril 2026.
Châtillon-sur-Thouet
Mega loto du Tennis club de Châtillon-sur-Thouet
Salle des fêtes 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Mega loto animé par Danièle et organisé par le Tennis club de Chatillon sur Thouet le dimanche 26 avril 2026.
Plus de 50 lots à gagner, cartes cadeaux de 15 à 800€, lots de consolation, soit un total 2280€.
Informations pratiques
– ouverture des portes à 13h00,
– début du loto à 14h30, .
Salle des fêtes 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
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English : Mega loto du Tennis club de Châtillon-sur-Thouet
L’événement Mega loto du Tennis club de Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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