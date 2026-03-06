Mega loto du Tennis club de Pompaire Salle Polyvalente Pompaire

Mega loto du Tennis club de Pompaire

Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Mega loto 2700€ de lots. Gros lot 1 carte cadeau de 1 200€ et autres cartes cadeaux.

carton jaune bingo lots anniversaire lots consolation

Loto animé par Danièle. .

Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mega loto du Tennis club de Pompaire

L’événement Mega loto du Tennis club de Pompaire Pompaire a été mis à jour le 2026-03-04 par CC Parthenay Gâtine