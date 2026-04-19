MégaWATT, un printemps de spectacles gratuits en espace public

Gratuit. All welcome.

MAI

Mercredi 27 mai

14h30. Moon Cie Barks

17h30. Moon Cie Barks

Place de Vénétie, Paris 13

Samedi 30 mai

9h30-13h et 15h-18h30. Welcome on Watt *• pratiques amateur·ices

RueWATT ouvre ses portes : ateliers baby-parents, pole dance, cirque aérien, loisirs créatifs, spectacle…

JUIN

Jeudi 11 juin • Paris 13

20h. Le Pédé Collectif Jeanine Machine

RDV à 19h50 à la Caravane Rouge au Parc de Choisy, Paris 13

Vendredi 12 juin • Paris 13

19h. Hors Sol Dakipaya Danza

20h. Le Pédé Collectif Jeanine Machine

RDV 10min avant les représentations à la Caravane Rouge au Parc de Choisy, Paris 13

Samedi 13 juin • Paris 13

16h. ROSE Cie Notre Insouciance

18h. Hors Sol Dakipaya Danza

19h30. JOUIR Cie Notre Insouciance

RDV 10min avant les représentations à la Caravane Rouge au Parc de Choisy, Paris 13

Vendredi 19 juin

19h. Fièvre Point Bart

Place de la République, Paris 10 (SUPER ALERTE : vérifiez le lieu de RdV avant de venir)

Samedi 20 juin • Paris 13

14h30. Atelier trampoline avec la Cie Kiaï * (Treize’Estival)

19h.Fièvre Point Bart

20h. PULSE Cie Kiaï (Treize’Estival)

Parc de Choisy, Paris 13

…De la ville à la campagne

WeCirk! Festival Cirque en Seine-et-Marne

Du 25 juin au 10 juillet.

____________

* Voir les modalités d’inscription sur www.2r2c.coop

TOUT SAVOIR

Une proposition de De Rue De Cirque CRÉATION • DIFFUSION • MÉDIATION • TERRITOIRE

Créée en 2005, De Rue De Cirque, scène conventionnée Art et création, est une coopérative de diffusion artistique pour les arts de la rue et du cirque à Paris et en Île-de-France avec trois temps forts de diffusion (MégaWATT au printemps, WeCirk! en été, Village de cirque en septembre). De Rue De Cirque c’est aussi RueWATT, une fabrique artistique pour la rue, le cirque et l’espace public dédiée à la création et aux pratiques amateur·ices, ouverte sur son quartier. Au-delà de RueWATT, des actions culturelles et artistiques en direction des scolaires, des publics du champ social, du handicap et de l’inclusion sont imaginées avec nos partenaires afin de créer une toile sensible sur un territoire élargi.

Le festival MégaWATT revient pour une nouvelle édition : théâtre, danse, cirque. Partout, pour toustes. Des artistes en création, des spectacles gratuits, des ateliers. Des imaginaires déployés, des escapades et des balades, des épidémies de danse,

des joies partagées. De la ville à la campagne, suivez cette nouvelle saison jusqu’aux beaux jours.

Du mercredi 27 mai 2026 au samedi 20 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00

Date(s) :



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