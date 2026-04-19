MégaWATT, un printemps de spectacles gratuits en espace public
MégaWATT, un printemps de spectacles gratuits en espace public mercredi 27 mai 2026.
Gratuit. All welcome.
MAI
Mercredi 27 mai
14h30. Moon Cie Barks
17h30. Moon Cie Barks
Place de Vénétie, Paris 13
Samedi 30 mai
9h30-13h et 15h-18h30. Welcome on Watt *• pratiques amateur·ices
RueWATT ouvre ses portes : ateliers baby-parents, pole dance, cirque aérien, loisirs créatifs, spectacle…
JUIN
Jeudi 11 juin • Paris 13
20h. Le Pédé Collectif Jeanine Machine
RDV à 19h50 à la Caravane Rouge au Parc de Choisy, Paris 13
Vendredi 12 juin • Paris 13
19h. Hors Sol Dakipaya Danza
20h. Le Pédé Collectif Jeanine Machine
RDV 10min avant les représentations à la Caravane Rouge au Parc de Choisy, Paris 13
Samedi 13 juin • Paris 13
16h. ROSE Cie Notre Insouciance
18h. Hors Sol Dakipaya Danza
19h30. JOUIR Cie Notre Insouciance
RDV 10min avant les représentations à la Caravane Rouge au Parc de Choisy, Paris 13
Vendredi 19 juin
19h. Fièvre Point Bart
Place de la République, Paris 10 (SUPER ALERTE : vérifiez le lieu de RdV avant de venir)
Samedi 20 juin • Paris 13
14h30. Atelier trampoline avec la Cie Kiaï * (Treize’Estival)
19h.Fièvre Point Bart
20h. PULSE Cie Kiaï (Treize’Estival)
Parc de Choisy, Paris 13
…De la ville à la campagne
WeCirk! Festival Cirque en Seine-et-Marne
Du 25 juin au 10 juillet.
____________
* Voir les modalités d’inscription sur www.2r2c.coop
Une proposition de De Rue De Cirque
CRÉATION • DIFFUSION • MÉDIATION • TERRITOIRE
Créée en 2005, De Rue De Cirque, scène conventionnée Art et création, est une coopérative de diffusion artistique pour les arts de la rue et du cirque à Paris et en Île-de-France avec trois temps forts de diffusion (MégaWATT au printemps, WeCirk! en été, Village de cirque en septembre). De Rue De Cirque c’est aussi RueWATT, une fabrique artistique pour la rue, le cirque et l’espace public dédiée à la création et aux pratiques amateur·ices, ouverte sur son quartier. Au-delà de RueWATT, des actions culturelles et artistiques en direction des scolaires, des publics du champ social, du handicap et de l’inclusion sont imaginées avec nos partenaires afin de créer une toile sensible sur un territoire élargi.
Le festival MégaWATT revient pour une nouvelle édition : théâtre, danse, cirque. Partout, pour toustes. Des artistes en création, des spectacles gratuits, des ateliers. Des imaginaires déployés, des escapades et des balades, des épidémies de danse,
des joies partagées. De la ville à la campagne, suivez cette nouvelle saison jusqu’aux beaux jours.
Du mercredi 27 mai 2026 au samedi 20 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/m%C3%A9gawatt-2026 +33146223371 contact@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/