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Meill’s América La Meilleraie-Tillay

Meill’s América La Meilleraie-Tillay dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Parc du Fil du Lay

Ville : 85700 La Meilleraie-Tillay

Département : Vendée

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

La Meilleraie-Tillay

Meill’s América

Parc du Fil du Lay La Meilleraie-Tillay Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Expositions de véhicules américains et nombreuses animations
Au programme ́ ́ ́ à travers la commune (départ 11h30).
́ Venez admirer de près des véhicules américains d’exception ainsi que les trikes.

́
́

avec ces animations pour les petits indiens
́ ́ –

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avec les Pom N’Dance.
Mais aussi sur place pour régaler les cowboys et les cowgirls.   .

Parc du Fil du Lay La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 34 65 62 

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English :

American vehicle exhibits and numerous events

L’événement Meill’s América La Meilleraie-Tillay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges