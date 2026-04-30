La Meilleraie-Tillay

Meill’s América

Parc du Fil du Lay La Meilleraie-Tillay Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Expositions de véhicules américains et nombreuses animations

Au programme ́ ́ ́ à travers la commune (départ 11h30).

́ Venez admirer de près des véhicules américains d’exception ainsi que les trikes.

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avec ces animations pour les petits indiens

́ ́ –

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avec les Pom N’Dance.

Mais aussi sur place pour régaler les cowboys et les cowgirls. .

Parc du Fil du Lay La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 34 65 62

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English :

American vehicle exhibits and numerous events

L’événement Meill’s América La Meilleraie-Tillay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges