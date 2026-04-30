Meill’s América La Meilleraie-Tillay
Meill’s América La Meilleraie-Tillay dimanche 14 juin 2026.
La Meilleraie-Tillay
Meill’s América
Parc du Fil du Lay La Meilleraie-Tillay Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Expositions de véhicules américains et nombreuses animations
Au programme ́ ́ ́ à travers la commune (départ 11h30).
́ Venez admirer de près des véhicules américains d’exception ainsi que les trikes.
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avec ces animations pour les petits indiens
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avec les Pom N’Dance.
Mais aussi sur place pour régaler les cowboys et les cowgirls. .
Parc du Fil du Lay La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 34 65 62
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English :
American vehicle exhibits and numerous events
L’événement Meill’s América La Meilleraie-Tillay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges