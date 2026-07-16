Meimuna, Salle du Manège, Genève

Informations pratiques

Meimuna Jeudi 29 avril 2027, 20h00 Salle du Manège

Dès 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T20:00:00+02:00 – 2027-04-29T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-29T20:00:00+02:00 – 2027-04-29T21:30:00+02:00

Le projet Meimuna, fondé en 2016 par la chanteuse et guitariste Cyrielle Formaz, s’est imposé comme une voix précieuse de la scène suisse et européenne. Entre folk anglo-saxonne et poésie francophone, Meimuna développe un univers délicat et sensible. En dix ans, cinq EP et un album ont vu le jour, portés par des chansons lumineuses et émouvantes. Sur scène, en duo ou en formation élargie, Meimuna crée une atmosphère intime et intense. Après son jubilé en 2026, elle revient en 2027 avec un deuxième album, accompagnée d’un quintette qui restitue la richesse et la finesse de ses compositions.

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/meimuna/796e57c5-275f-42d4-b7e9-5d4cad90960b/events/392444 »}]

Le projet Meimuna, fondé en 2016 par la chanteuse et guitariste Cyrielle Formaz, s’est imposé comme une voix précieuse de la scène suisse et européenne.

DR