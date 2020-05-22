Mélange 2 Temps Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Mélange 2 Temps Vendredi 22 mai 2026, 20h00 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 15€

Offre fidélité : 12€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 8€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00 – 2026-05-22T21:30:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00 – 2026-05-22T21:30:00

Ven. 22 mai – 20h

Âge 6+ | B : 5 à 15 € | 1h20

N’est pas clown qui veut. C’est un art difficile que BP Zoom maîtrise à fond. Ils sont en voiture ? Tu ris. Ils dansent ? Tu ris. Ils font des bulles ? Tu ris. Attends-toi à avoir mal aux zygomatiques !

Mister B. et Mister P. sont deux énergumènes qui adorent se détester. L’un est lunaire et maladroit, l’autre est autoritaire et raisonnable. De toutes les situations surgissent drôlerie et poésie. Théâtre de geste et de mouvement, manipulation d’objet, musique : le duo emprunte à plusieurs disciplines pour exprimer son univers artistique et nous faire découvrir tous les états clownesques possibles.

Ecriture, mise en scène et comédiens : BERNIE COLLINS & PHILIPPE MARTZ & Joz Houben – Scénographie : Pierre Lenczner – Costumes : Sally Ruddock Rivière – Régie générale & régie lumière : François Poppe – Administration : Sarah Ben Soussan – Production : Mammifères Marrants

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

BP Zoom culture Tinqueux

Guy Carlier