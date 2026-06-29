Mélanili des livres jeunesse La Mauvaise Herbe Eymet
Mélanili des livres jeunesse La Mauvaise Herbe Eymet mercredi 29 juillet 2026.
Eymet
Mélanili des livres jeunesse
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Avis à nos jeunes lecteur.ices des lectures jeunesses seront proposées une fois par mois à la librairie par Mélanie !
On vous invite à faire le plein de magie, d’aventures et de rires avec nous !
La lecture sera suivie d’un goûter partagé.
C’est gratuit et sans réservation (conseillé à partir de 3 ans). .
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com
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English : Mélanili des livres jeunesse
L’événement Mélanili des livres jeunesse Eymet a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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