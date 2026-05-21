Échenoz-la-Méline

Mélicanic IV

Place d’Armes Échenoz-la-Méline Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Présentation de véhicules d’exceptions organisée par Rétro Passion 70, l’AS mélinoise et nostalgie 70, buvette et restauration sur place ainsi que petites animations maquillage, calèche, Les jeux du Troll. L’entrée est gratuite. .

Place d’Armes Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 06 70 00

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English : Mélicanic IV

L’événement Mélicanic IV Échenoz-la-Méline a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL