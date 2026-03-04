Melodays, Ferme du Manet, Montigny-le-Bretonneux

Melodays 8 – 10 mai Ferme du Manet Yvelines

20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T22:00:00+02:00

Festival MELODAYS – 8, 9 & 10 mai

Événement FUN RADIO

Le festival MeloDays première édition;

vous donne rendez-vous pour trois jours de musique live, placés sous le signe de la diversité et de la découverte, du 8 au 10 mai à la ferme du manet.

Programmation par jour :

• 8 mai – Soirée Jazz à partir de 18:30

– Romy

– Tribu Nougaro- hommage à Claude Nougaro

• 9 mai – Journée Électro dès 16:00

Place aux sons électroniques avec trois DJ qui feront vibrer la scène tout au long de la journée.

– Sound of légend

– Mico-c

– DJ Mikka

• 10 mai – Journée Rock

Une clôture énergique avec trois groupes de rock, pour finir le festival en puissance.

– Love Beatles

– Tribute téléphone

– U2 Révolution

Billetterie

Vos billets ici :

https://my.weezevent.com/festival-melodays

Ou Melodays.fr

Le billet jour donne accès à l’ensemble des concerts programmés sur la journée choisie. Une seule entrée pour profiter pleinement de tous les artistes du jour.

Restauration sur place

Des food trucks seront présents pendant toute la durée du festival, ainsi qu’un espace boissons, pour se restaurer et se rafraîchir entre deux concerts.

MeloDays, trois jours, trois univers musicaux, une seule expérience à ne pas manquer !

Tarifs normaux ou VIP avec rencontre des artistes

LE festival des Yvelines Festival U2