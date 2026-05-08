Périgueux

Mélomanie Salon Musical

Cloitre de Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Moment musical avec un florilège d’airs et de mélodies, quelques improvisations, avec piano et chanteurs, notamment des artistes locaux. Le concert sera suivi d’un cocktail. .

Cloitre de Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mélomanie Salon Musical

L’événement Mélomanie Salon Musical Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux