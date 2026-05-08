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Mélomanie Salon Musical Périgueux

Mélomanie Salon Musical Périgueux

Mélomanie Salon Musical Périgueux dimanche 23 août 2026.

Adresse : Cloitre de Saint-Front

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Périgueux

Mélomanie Salon Musical

Cloitre de Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Moment musical avec un florilège d’airs et de mélodies, quelques improvisations, avec piano et chanteurs, notamment des artistes locaux. Le concert sera suivi d’un cocktail.   .

Cloitre de Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Mélomanie Salon Musical

L’événement Mélomanie Salon Musical Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux

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