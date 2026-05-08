Mélomanie Salon Musical Périgueux
Mélomanie Salon Musical Périgueux dimanche 23 août 2026.
Périgueux
Mélomanie Salon Musical
Cloitre de Saint-Front Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Moment musical avec un florilège d’airs et de mélodies, quelques improvisations, avec piano et chanteurs, notamment des artistes locaux. Le concert sera suivi d’un cocktail. .
Cloitre de Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Mélomanie Salon Musical
L’événement Mélomanie Salon Musical Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux
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