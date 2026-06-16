Cavaillon

Melon en fête

centre-ville Cavaillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Melon en fête célèbre le fruit emblématique de Cavaillon avec marché de producteurs, dégustations, démonstrations culinaires, défilé, jeux, animations provençales, banquet festif, concert et soirée musicale dans une ambiance conviviale.

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centre-ville Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Melon en Fête celebrates Cavaillon’s iconic fruit with a farmers’ market, tastings, cooking demonstrations, a parade, games, Provençal entertainment, a festive banquet, a concert, and an evening of music in a friendly atmosphere.

L’événement Melon en fête Cavaillon a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Luberon Monts de Vaucluse