Mémé Les Watts, Place de la liberté à La Tranche sur Mer, La Tranche-sur-Mer

Mémé Les Watts Dimanche 21 juin, 21h30 Place de la liberté à La Tranche sur Mer Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Mémé les watts, ce sont 5 musiciens de haute voltige dont un chanteur survolté ! Ils dépoussièrent des standards qui faisaient vibrer nos aïeux du temps de la TSF. Ce groupe rétro-actuel expédie Trenet à Buenos Aires, relit Riquita façon Reggae, émeut avec Mouloudji version orientale, donne à Bourvil des airs Jazzy et passe Stromae à la moulinette musette.

Une chose est sûre, la bande à Mémé met le feu partout où elle passe !

Ils font valser le passé et le futur dans un inconditionnel présent.

Place de la liberté à La Tranche sur Mer Place de la liberté 85360 La Tranche sur Mer La Tranche-sur-Mer 85360 Vendée Pays de la Loire

Mémé les watts, ce sont 5 musiciens de haute voltige dont un chanteur survolté ! Ils dépoussièrent des standards qui faisaient vibrer nos aïeux du temps de la TSF. Ce groupe rétro-actuel expédie à à …

©Mémé Les Watts