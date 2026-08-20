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AGENDA · Navarrenx

Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx

vendredi 9 octobre 2026 · Navarrenx

Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Ville
64190 Navarrenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
2 2

Navarrenx

Même pas chap ! 6ème édition

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

La 6ème édition du festival Même pas chap !
Au programme
19h La Côte Folle
20h & 22h30 Bœuf musical
21h Mash-Up Production   .

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 

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English : Même pas chap ! 6ème édition

L’événement Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Béarn des Gaves

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