AGENDA · Navarrenx
Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx
vendredi 9 octobre 2026 · Navarrenx
Informations pratiques
Navarrenx
Même pas chap ! 6ème édition
Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
La 6ème édition du festival Même pas chap !
Au programme
19h La Côte Folle
20h & 22h30 Bœuf musical
21h Mash-Up Production .
Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71
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English : Même pas chap ! 6ème édition
L’événement Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Béarn des Gaves
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