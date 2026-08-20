Informations pratiques

Navarrenx

Même pas chap ! 6ème édition

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Festival dédié à la création en espace public, théâtre & musique !

Au programme

15h-19h Après-midi ludique & gourmande

15h30 Cie Les Barbus

17h Cie Viens Voir Là-bas

18h La Dyslexique

19h30 & 22h Julie Chong Kee

21h Le Polpesse .

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71

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English : Même pas chap ! 6ème édition

L’événement Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Béarn des Gaves