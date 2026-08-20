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AGENDA · Navarrenx

Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx

samedi 10 octobre 2026 · Navarrenx

Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Ville
64190 Navarrenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5

Navarrenx

Même pas chap ! 6ème édition

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Festival dédié à la création en espace public, théâtre & musique !
Au programme
15h-19h Après-midi ludique & gourmande
15h30 Cie Les Barbus
17h Cie Viens Voir Là-bas
18h La Dyslexique
19h30 & 22h Julie Chong Kee
21h Le Polpesse   .

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 

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English : Même pas chap ! 6ème édition

L’événement Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Béarn des Gaves

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