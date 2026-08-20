Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx
samedi 10 octobre 2026 · Navarrenx
Informations pratiques
Navarrenx
Même pas chap ! 6ème édition
Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Festival dédié à la création en espace public, théâtre & musique !
Au programme
15h-19h Après-midi ludique & gourmande
15h30 Cie Les Barbus
17h Cie Viens Voir Là-bas
18h La Dyslexique
19h30 & 22h Julie Chong Kee
21h Le Polpesse .
Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71
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English : Même pas chap ! 6ème édition
L’événement Même pas chap ! 6ème édition Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Béarn des Gaves
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