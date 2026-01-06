Même pas peur des p’tites bêtes Laval

Même pas peur des p’tites bêtes

Bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:30:00

2026-02-27

Partez à la découverte des petites bêtes. Insectes, araignées et compagnons discrets n’auront plus de secrets pour toi. Une aventure pour apprendre à les observer, les comprendre… et surtout, ne plus en avoir peur !

Bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

English :

Discover the world of small creatures. Insects, spiders and discreet companions will no longer hold any secrets for you. An adventure to learn how to observe them, understand them? and, above all, stop being afraid of them!

