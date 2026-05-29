Mémoire de bulles Dîner en 5 temps Salle panoramique de la COOP GJR Janvry
Mémoire de bulles Dîner en 5 temps Salle panoramique de la COOP GJR Janvry vendredi 3 juillet 2026.
Janvry
Mémoire de bulles Dîner en 5 temps
Salle panoramique de la COOP GJR Rue de Germigny Janvry Marne
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Tout public
Pour ce premier dîner organisé par la Maison Prestige des Sacres nous avons souhaité mettre en valeur l’Héritage du temps, la patience à travers des flacons historiques. Chaque millésime raconte une histoire. Les bulles de ces champagnes portent la mémoire de notre Maison.
Nous vous invitons à vous inscrire pour assister à une parenthèse hors du temps.
Rendez-vous le vendredi 3 juillet…
Détail
Le format magnum étant celui qui se prête le mieux au vieillissement, nous ouvrons des flacons remontant à 1997 pour raconter l’histoire de notre Maison.
Cette soirée se déroulera en 5 temps, 5 accords.
Menu
• Dialogue entre la terre et la mer
• La fraîcheur préservée par le temps
• L’assemblage de la structure et de la gourmandise
• L’alliance des affinages
• Une finale gourmande en douceur
+ d’informations à g.oudart@champagne-prestigedessacres.com .
Salle panoramique de la COOP GJR Rue de Germigny Janvry 51390 Marne Grand Est g.oudart@champagne-prestigedessacres.com
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English : Mémoire de bulles Dîner en 5 temps
L’événement Mémoire de bulles Dîner en 5 temps Janvry a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne