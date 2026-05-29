Mémoire de bulles Dîner en 5 temps Salle panoramique de la COOP GJR Janvry

Janvry

Mémoire de bulles Dîner en 5 temps

Salle panoramique de la COOP GJR Rue de Germigny Janvry Marne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Tout public

Pour ce premier dîner organisé par la Maison Prestige des Sacres nous avons souhaité mettre en valeur l’Héritage du temps, la patience à travers des flacons historiques. Chaque millésime raconte une histoire. Les bulles de ces champagnes portent la mémoire de notre Maison.

Nous vous invitons à vous inscrire pour assister à une parenthèse hors du temps.

Rendez-vous le vendredi 3 juillet…

Détail

Le format magnum étant celui qui se prête le mieux au vieillissement, nous ouvrons des flacons remontant à 1997 pour raconter l’histoire de notre Maison.

Cette soirée se déroulera en 5 temps, 5 accords.

Menu

• Dialogue entre la terre et la mer

• La fraîcheur préservée par le temps

• L’assemblage de la structure et de la gourmandise

• L’alliance des affinages

• Une finale gourmande en douceur

+ d’informations à g.oudart@champagne-prestigedessacres.com .

Salle panoramique de la COOP GJR Rue de Germigny Janvry 51390 Marne Grand Est g.oudart@champagne-prestigedessacres.com

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English : Mémoire de bulles Dîner en 5 temps

L’événement Mémoire de bulles Dîner en 5 temps Janvry a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne