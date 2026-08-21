Mémoire de fille, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Mémoire de fille Vendredi 25 septembre, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:27:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:27:00+02:00

Fête des cinémas normands

5€ – du 25 au 27 sep

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=5HWQI »}]

5€ la place – Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de son dernier ouvrage dans la ville de son enfance, Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un vertige et replonge dans le souv…