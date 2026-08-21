AGENDA · Alençon
Mémoire de fille, Planetciné, Alençon
vendredi 25 septembre 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
Mémoire de fille Vendredi 25 septembre, 20h30 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:27:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:27:00+02:00
Fête des cinémas normands
5€ – du 25 au 27 sep
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=5HWQI »}]
5€ la place – Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de son dernier ouvrage dans la ville de son enfance, Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un vertige et replonge dans le souv…
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