Mémoire de nos villages Beleymas
Mémoire de nos villages Beleymas vendredi 12 juin 2026.
Beleymas
Mémoire de nos villages
Beleymas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Mémoire de nos villages à 15h, salle Belisama: venez échanger comme au temps des veillées.
Gratuit. Tél: 05 53 81 33 62. SPE/Pour les Enfants du Pays de Beleyme .
Beleymas 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 26 53 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mémoire de nos villages
L’événement Mémoire de nos villages Beleymas a été mis à jour le 2026-06-05 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Beleymas (Dordogne)
- Concert Beleymas 27 juin 2026