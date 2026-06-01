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Mémoire de nos villages Beleymas

Mémoire de nos villages Beleymas

Mémoire de nos villages Beleymas vendredi 12 juin 2026.

Ville : 24140 Beleymas

Département : Dordogne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Beleymas

Mémoire de nos villages

Beleymas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Mémoire de nos villages à 15h, salle Belisama: venez échanger comme au temps des veillées.
Gratuit. Tél: 05 53 81 33 62. SPE/Pour les Enfants du Pays de Beleyme   .

Beleymas 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 26 53 24 

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English : Mémoire de nos villages

L’événement Mémoire de nos villages Beleymas a été mis à jour le 2026-06-05 par Vallée de l’Isle en Périgord

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