Mémoire de Pierre aux Taillades (84), Place de la Mairie les Taillades, Taillades

Informations pratiques

Mémoire de Pierre aux Taillades (84) Samedi 19 septembre, 14h30 Place de la Mairie les Taillades Vaucluse

Nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’office de Tourisme Destination Luberon pvous propose une visite exclusive, au coeur du village des Taillades.

Notre guide conférencier Thomas vous accompagnera à la découverte de l’histoire du village des Taillades, façonné par la main de l’homme et le travail de la pierre. Depuis l’époque romaine jusqu’au XX° siècle, ce sont les carrières de pierre qui faisaient vivre les habitants du village des Taillades. En suivant le guide, laissez-vous conter l’histoire de ce village caché du Luberon et de son passé lié à la taille de pierre.

Réservation surboutique.destinationluberon.com

Place de la Mairie les Taillades Place de la Mairie, 83400 Taillades Taillades 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.destinationluberon.com/ »}, {« link »: « https://www.destinationluberon.com/decouvrir/villes-et-villages/les-taillades »}, {« link »: « https://boutique.destinationluberon.com/ »}]

L’office de Tourisme Destination Luberon pvous propose une visite exclusive, au coeur du village des Taillades.

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