Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye
Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye mercredi 8 juillet 2026.
Blaye
Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais
1 Place de la Citadelle Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
– Sous les murs un monde de chenaux, d’oursins et de siréniens –
Partez à la découverte de la géologie et de la paléontologie du Blayais lors d’une balade au pied de la Citadelle de Blaye. Une sortie conviviale pour explorer l’histoire naturelle de l’estuaire et observer les traces d’anciens mondes marins.
Jauge limitée à 15 participants.
Participants mineurs accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire par SMS ou mail.
Informations détaillées sur demande et lors de l’inscription. .
1 Place de la Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmail.com
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English : Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais
L’événement Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Blaye
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