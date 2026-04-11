Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Porte Dauphine Blaye
Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Porte Dauphine Blaye mercredi 15 juillet 2026.
Blaye
Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye
Porte Dauphine Citadelle Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le traditionnel feu d’artifice de la fête nationale du 14 juillet illuminera le ciel de Blaye à partir de 23h depuis la Porte Dauphine de la Citadelle de Blaye.
Le bal des pompiers se tiendra au kiosque à musique dès 19h. .
Porte Dauphine Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 68 68
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English : Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye
L’événement Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Blaye
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