Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Porte Dauphine Blaye

Blaye

Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye

Porte Dauphine Citadelle Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le traditionnel feu d’artifice de la fête nationale du 14 juillet illuminera le ciel de Blaye à partir de 23h depuis la Porte Dauphine de la Citadelle de Blaye.

Le bal des pompiers se tiendra au kiosque à musique dès 19h. .

Porte Dauphine Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 68 68

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English : Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye

L’événement Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Blaye