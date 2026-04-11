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Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Porte Dauphine Blaye

Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Porte Dauphine Blaye

Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Porte Dauphine Blaye mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Porte Dauphine

Adresse : Citadelle

Ville : 33390 Blaye

Département : Gironde

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Blaye

Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye

Porte Dauphine Citadelle Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le traditionnel feu d’artifice de la fête nationale du 14 juillet illuminera le ciel de Blaye à partir de 23h depuis la Porte Dauphine de la Citadelle de Blaye.
Le bal des pompiers se tiendra au kiosque à musique dès 19h.   .

Porte Dauphine Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 68 68 

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English : Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye

L’événement Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Blaye

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