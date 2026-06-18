Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye mercredi 22 juillet 2026.

Blaye

Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais

Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

– Les enquêteurs du paysage Régression/transgression marine à la fin de l’Eocène –

Partez à la découverte de la géologie et de la paléontologie du Blayais lors d’une sortie autour de l’histoire naturelle de l’estuaire. Une immersion conviviale pour explorer les traces d’anciens mondes marins et mieux comprendre les paysages du territoire.

Jauge limitée à 15 participants.

Participants mineurs accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire par SMS ou mail.

Informations détaillées sur demande et lors de l’inscription. .

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmail.com

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English : Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais

L’événement Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Blaye