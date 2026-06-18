Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye
Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye mercredi 22 juillet 2026.
Blaye
Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais
Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
– Les enquêteurs du paysage Régression/transgression marine à la fin de l’Eocène –
Partez à la découverte de la géologie et de la paléontologie du Blayais lors d’une sortie autour de l’histoire naturelle de l’estuaire. Une immersion conviviale pour explorer les traces d’anciens mondes marins et mieux comprendre les paysages du territoire.
Jauge limitée à 15 participants.
Participants mineurs accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire par SMS ou mail.
Informations détaillées sur demande et lors de l’inscription. .
Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais
L’événement Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Blaye
À voir aussi à Blaye (Gironde)
- PRIJ-Lanta, l’Aventure commence ici ! Blaye 6 juillet 2026
- Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye 8 juillet 2026
- Jumping International de Blaye Blaye 10 juillet 2026
- Feu d’artifice du 14 juillet à Blaye Porte Dauphine Blaye 15 juillet 2026
- Marché nocturne et cinéma de plein air à Blaye Citadelle Blaye 23 juillet 2026