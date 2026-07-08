Informations pratiques

Blaye

1856 2026 170 ans d’histoire du Château Borgeat-Lagrange

1 Route du Marais Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

1856 2026 170 ans d’histoire à célébrer !

À l’occasion des 170 ans de la propriété, le Château Borgeat de Lagrange et le Domaine de Prika vous ouvrent exceptionnellement leurs portes. Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique de Blaye et découvrez comment quatre jeunes passionnés qui ont choisi de redonner vie à ce patrimoine exceptionnel.

Dimanche 16 août Départs des visites à 11h30 et 12h30

Au programme

> Visite historique du Château Borgeat de Lagrange explorez les salons, la chapelle et le cuvier historique, remis en service après près de 90 ans d’inactivité.

> Dégustation des vins du château (option sans alcool disponible).

> Découverte du Domaine de Prika

> 10 € par adulte 5 € par enfant.

En option prolongez ce moment avec un pique-nique vigneron à l’ombre des arbres.

Les places sont limitées pensez à réserver en scannant le QR code. .

1 Route du Marais Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 1856 2026 170 ans d’histoire du Château Borgeat-Lagrange

L’événement 1856 2026 170 ans d’histoire du Château Borgeat-Lagrange Blaye a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Blaye