Repas Spectacle avec le duo Ell & iLL Blaye
jeudi 13 août 2026 · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Repas Spectacle avec le duo Ell & iLL
Rue du Couvent des Minimes Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Deux voix, une guitare et des reprises de chansons culte. Pour une ambiance chaleureuse et bon enfant, pleine d’humour et d’échanges avec le public. Ell & Ill c’est toujours pas sérieux !!!
Retrouvez-les à partir de 19 h 00 repas spectacle 19 euros .
Rue du Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine afoulkifrance@gmail.com
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English : Repas Spectacle avec le duo Ell & iLL
L’événement Repas Spectacle avec le duo Ell & iLL Blaye a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Blaye
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