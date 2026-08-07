Informations pratiques

Blaye

Repas Spectacle avec le duo Ell & iLL

Rue du Couvent des Minimes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Deux voix, une guitare et des reprises de chansons culte. Pour une ambiance chaleureuse et bon enfant, pleine d’humour et d’échanges avec le public. Ell & Ill c’est toujours pas sérieux !!!

Retrouvez-les à partir de 19 h 00 repas spectacle 19 euros .

Rue du Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine afoulkifrance@gmail.com

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English : Repas Spectacle avec le duo Ell & iLL

L’événement Repas Spectacle avec le duo Ell & iLL Blaye a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Blaye