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Festival Orages 2026 Blaye

vendredi 14 août 2026 · Blaye

Festival Orages 2026 Blaye

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
33390 Blaye
Département
Gironde
Tarif

Blaye

Festival Orages 2026

Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Plongez dans l’univers captivant du théâtre pendant 2 jour du 14 au 15 août dans le Couvent des Minimes de la Citadelle de Blaye.

Au programme diverses pièces de théâtres, animations musicales et même un concours de poésie !

14 août 2026
18h Ouverture du festival
19h: Résonances, confidences et contrebasse
20h15: Animation Quack
21h30: Nous sommes !
23h: La Guinguette du cloître

15 août 2026
19h: La baronne du jazz
20h15: Carte Blanche musicale amusée
21h30: Tunnel
23h: La Guinguette du cloître

Achat des billets sur place
Tarif des spectacles 14€
Tarif réduit (dem. d’emploi, étudiant) 10€
Passe journée 24€
Pass réduit 16€
Animations musicales gratuites   .

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine   lesoiseauxdorage@gmail.com

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English : Festival Orages 2026

L’événement Festival Orages 2026 Blaye a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Blaye

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