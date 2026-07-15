Informations pratiques

Blaye

Festival Orages 2026

Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Plongez dans l’univers captivant du théâtre pendant 2 jour du 14 au 15 août dans le Couvent des Minimes de la Citadelle de Blaye.

Au programme diverses pièces de théâtres, animations musicales et même un concours de poésie !

14 août 2026

18h Ouverture du festival

19h: Résonances, confidences et contrebasse

20h15: Animation Quack

21h30: Nous sommes !

23h: La Guinguette du cloître

15 août 2026

19h: La baronne du jazz

20h15: Carte Blanche musicale amusée

21h30: Tunnel

23h: La Guinguette du cloître

Achat des billets sur place

Tarif des spectacles 14€

Tarif réduit (dem. d’emploi, étudiant) 10€

Passe journée 24€

Pass réduit 16€

Animations musicales gratuites .

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesoiseauxdorage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Orages 2026

L’événement Festival Orages 2026 Blaye a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Blaye