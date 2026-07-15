Festival Orages 2026 Blaye
vendredi 14 août 2026 · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Festival Orages 2026
Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Plongez dans l’univers captivant du théâtre pendant 2 jour du 14 au 15 août dans le Couvent des Minimes de la Citadelle de Blaye.
Au programme diverses pièces de théâtres, animations musicales et même un concours de poésie !
14 août 2026
18h Ouverture du festival
19h: Résonances, confidences et contrebasse
20h15: Animation Quack
21h30: Nous sommes !
23h: La Guinguette du cloître
15 août 2026
19h: La baronne du jazz
20h15: Carte Blanche musicale amusée
21h30: Tunnel
23h: La Guinguette du cloître
Achat des billets sur place
Tarif des spectacles 14€
Tarif réduit (dem. d’emploi, étudiant) 10€
Passe journée 24€
Pass réduit 16€
Animations musicales gratuites .
Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesoiseauxdorage@gmail.com
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English : Festival Orages 2026
L’événement Festival Orages 2026 Blaye a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Blaye
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