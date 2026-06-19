Dîner dans les vignes de la Citadelle Blaye mercredi 29 juillet 2026.

Blaye

Dîner dans les vignes de la Citadelle

1 Place de la Citadelle Blaye Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le temps d’une soirée estivale, profitez d’une ambiance festive au sein du Clos de l’Echauguette, micro-vignoble bio niché au cœur de la Citadelle de Blaye, en présence de vignerons de l’appellation.

Au programme dégustations, visite commentée de la parcelle, repas champêtre et animations musicales, dans le cadre unique d’un monument UNESCO bénéficiant d’un panorama à couper le souffle.

MENU ADULTE ET ENFANTS DE MOINS DE + 12 ANS

Entrée campagnarde Charcuteries fermières et crudités de saison

Assiette de porcelet accompagnée de pomme de terre grenaille et d’une sauce chimichurri

Assortiment de fromages

Dessert Glaces au choix de Lili à la Vanille

Voir le lien de réservation pour le menu végétarien et le menu de 12 ans. .

1 Place de la Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 91 19

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English : Dîner dans les vignes de la Citadelle

L’événement Dîner dans les vignes de la Citadelle Blaye a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Blaye