Bal Populaire Cours Vauban Blaye
vendredi 7 août 2026 · Cours Vauban · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Bal Populaire
Cours Vauban Centre ville Kiosque à Musique Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez vous amuser au Bal Populaire de Blaye avec vos enfants, vos amis, vos parents et dansez jusqu’au bout de la nuit au kiosque à musique sur la place du centre-ville !
Restauration et Buvette.
Verre républicains offert. .
Cours Vauban Centre ville Kiosque à Musique Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Bal Populaire
L’événement Bal Populaire Blaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Blaye
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