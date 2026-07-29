UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Blaye

Bal Populaire Cours Vauban Blaye

vendredi 7 août 2026 · Cours Vauban · Blaye

Bal Populaire Cours Vauban Blaye

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Cours Vauban
Adresse
Centre ville Kiosque à Musique
Ville
33390 Blaye
Département
Gironde
Tarif

Blaye

Bal Populaire

Cours Vauban Centre ville Kiosque à Musique Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez vous amuser au Bal Populaire de Blaye avec vos enfants, vos amis, vos parents et dansez jusqu’au bout de la nuit au kiosque à musique sur la place du centre-ville !
Restauration et Buvette.
Verre républicains offert.   .

Cours Vauban Centre ville Kiosque à Musique Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Populaire

L’événement Bal Populaire Blaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Blaye

À voir aussi à Blaye (Gironde)