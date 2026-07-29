Bal Populaire Cours Vauban Blaye

Informations pratiques

Blaye

Bal Populaire

Cours Vauban Centre ville Kiosque à Musique Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez vous amuser au Bal Populaire de Blaye avec vos enfants, vos amis, vos parents et dansez jusqu’au bout de la nuit au kiosque à musique sur la place du centre-ville !

Restauration et Buvette.

Verre républicains offert. .

Cours Vauban Centre ville Kiosque à Musique Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Populaire

L’événement Bal Populaire Blaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Blaye