Blaye

Les Soirées d’Afoulki Afro Galactik

1 Place de la Citadelle Blaye Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

LES SOIREES D’AFOULKI AFRO GALACTIK

Armés de leurs percussions, koras, Ngoni, Guembri et autres instruments autant traditionnels que modernes, Afro Galactik distille des rythmes et mélodies de trad mandingue, d’afro-fusion et de transe acoustique. Étonnant, détonnant, folklo-cosmique.

Dîner Concert 19 euros / adulte et 12 euros pour les moins de 12 ans.

Salade du moment

Maffé de Poulet de Samira

Dessert de l’instant

Café

Lieu dans la citadelle, rue du couvent.

Sur réservation au 06 80 57 19 46 ou par mail afoulkifrance@gmail.com. .

1 Place de la Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 69 81 67 afoulkifrance@gmail.com

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English : Les Soirées d’Afoulki Afro Galactik

L’événement Les Soirées d’Afoulki Afro Galactik Blaye a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Blaye