Villers-aux-Nœuds

Mémoire d’une vieille dame de pierre

Eglise ST Théodulphe Villers-aux-Nœuds Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 22:00:00

fin : 2026-04-25 22:40:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Tout public

Imaginée par Histoire de Lumière, cette expérience immersive invite le public à découvrir ce lieu patrimonial sous un nouveau regard.

La soirée débutera par une visite dans la pénombre pour observer les détails cachés, les ombres et les secrets de cette petite église de Champagne.

Elle se poursuivra par une projection en musique et en lumière d’environ 20 minutes. L’église prendra elle-même la parole pour conter son histoire.

Les visiteurs seront plongés dans un récit poétique et vivant évoquant plusieurs figures et traditions marquantes de l’histoire régionale, parmi lesquelles Jeanne d’Arc, la Saint-Vincent et Thibault IV de Champagne.

Pour prolonger l’expérience, le restaurant Coq et Vin à Villedommange vous proposera un menu spécialement imaginé sur le thème de la soirée.

Vous pourrez choisir entre la visite immersive, le dîner thématique ou profiter des deux expériences.

Réservation obligatoire (nombre de places limité à 18 personnes par séance) afin de préserver le caractère intimiste et immersif de l’événement. .

Eglise ST Théodulphe Villers-aux-Nœuds 51500 Marne Grand Est histoiredelumiere51@gmail.com

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English : Mémoire d’une vieille dame de pierre

L’événement Mémoire d’une vieille dame de pierre Villers-aux-Nœuds a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne